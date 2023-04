Padovan: “Napoli-Milan mi ha fatto capire chi passerà”

Il giornalista ed opinionista di Sky Giancarlo Padovan ha espresso la sua opinione sulla partita di Champions Milan-Napoli.

Il match tra Milan e Napoli di ieri sera è stato al centro delle critiche del giornalista ed opinionista di Sky Giancarlo Padovan, che ha espresso il suo parere durante la trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale.

Secondo Padovan, l’arbitro della partita è stato “disastroso” a partire dalla mancata ammonizione a Leao, sottolineando di non credere nella malafede ma nella scarsa preparazione dell’arbitro. Il giornalista sportivo ha poi aggiunto che non si può mandare un arbitro del genere in partite così importanti.

“Arbitro disastroso a partire dalla mancata ammonizione a Leao, non credo nella malafede, penso proprio che sia scarso, un arbitro che non puoi mandare in queste partite. Ha sbagliato l’arbitro e chi l’ha mandato. In ogni caso è stato un bello spettacolo, hanno giocato alla pari”.

Nonostante ciò, Padovan ha sottolineato che la partita è stata comunque uno spettacolo ed entrambe le squadre hanno giocato alla pari. Tuttavia, ha evidenziato come il Napoli abbia fatto di più e meglio, avendo giocato con più determinazione e creando più occasioni da gol.

“Napoli ha fatto di più e meglio, chi ha visto quella partita non può lamentarsi del calcio italiano. Tra dire che il Napoli va avanti e dire che il Napoli vince la Champions c’è di mezzo il mare, ma io ne sono convinto”.

Giancarlo Padovan ha concluso il suo intervento in radio, affermando che il Napoli ha maggiori possibilità di passare il turno, poiché ha dimostrato di essere una squadra più coesa e preparata rispetto al Milan. Tuttavia, ha precisato che non si può ancora parlare di vittoria della Champions League, ma che è sicuro della grande capacità della squadra partenopea.

“La partita mi ha detto che il Napoli ha più possibilità di passare perché ha giocato meglio, è più squadra, ha avuto più occasioni, nel finale aveva il pareggio nei piedi in 10 contro 11 e Maignan gliel’ha negato. Per me, a Napoli si partirà da 0-0″.