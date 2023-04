Padovan: “Milan-Napoli, ne sono certo, ecco chi andrà in semifinale”

Giancarlo Padovan, ha analizzato la sfida d’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli, e ha lanciato il suo pronostico.

Il Napoli affronta il Milan nei quarti di finale di Champions League, ma la partita non sarà facile per gli azzurri. Spalletti dovrà fare a meno di due attaccanti, Osimehn e Simeone, e probabilmente schiererà Raspadori o Kvaratskhelia al centro dell’attacco. Nonostante ciò, il Napoli potrà contare sulla pericolosità dei due attaccanti esterni, Politano e Lozano, e sulla capacità di dialogo di Zielinski e Lobotka.

Giancarlo Padovan nel suo editoriale per calciomercato.com, ha analizzato al sfida tra Pioli e Spalletti e ha pronosticato il passaggio del turno per il Napoli.

PADOVAN: MILAN-NAPOLI E LA BUONA STELLA DI PIOLI

“Sia come sia, la buona stella di Stefano Pioli è tornata a brillare. Non è da tutti arrivare ad uno snodo fondamentale di Champions con l’avversario privato di due titolari e mezzo, per di più nel nevralgico ruolo di attaccante. Soprattutto se si colloca questo evento più o meno un anno dopo la conquista dello scudetto, favorito da ben due suicidi tecnici: quello del Napoli prima e, soprattutto, quello dell’Inter. Lungi da me togliere meriti all’allenatore rossonero, ma i fatti sono di un’oggettività sconcertante.

E se allora le colpe vennero giustamente attribuite alle due avversarie dirette, questa volta è solo la malasorte a colpire il Napoli e ad avvantaggiare il Milan. Si dirà: ma il Milan, in campionato, ha vinto al Maradona per 4-0. Vero. Non senza aver precisato che anche due settimane fa mancava Osimhen e che una serata di “leggerezza” il Napoli, ogni o tanto, se la può anche concedere. L’assenza del nigeriano non sarà evocata come un’attenuante neppure oggi, tuttavia nè Kvara, né Raspadori possono garantire il suo rendimento.

La ragione è semplice: una palla lunga, magari quando si è in difficoltà per il pressing avversario, con Osimhen può diventare un’occasione da gol grazie alla sua velocità e, più in generale, per la sua struttura. Difficilmente, invece, lo sarà per gli altri”.

Padovan ha poi aggiunto: “Tuttavia se il Napoli non perde, resta il favorito per accedere alla semifinale. Per questo bisogna essere razionali anche quando la logica sembra venir meno. Personalmente penso che passi il Napoli, ma per sapere se è vero bisognerà aspettare la settimana prossima. Ma le percentuali sono cambiate: da 80 Napoli e 20 Milan a 60 Napoli e 40 Milan. Non tutto cambia. Ma molto sì”.