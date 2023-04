Auriemma: “Milan-Napoli, ho ricevuto una notizia su Raspadori”

Raffaele Auriemma, ha rivelato le probabilità di vedere l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori titolare nella partita contro il Milan.

Durante la trasmissione televisiva “Si Gonfia La Rete” su Tele A, il noto giornalista Raffaele Auriemma ha parlato dell’imminente sfida tra Milan e Napoli, concentrandosi sull’attaccante azzurro Giacomo Raspadori.

Secondo Auriemma, non è da escludere la possibilità di vedere Raspadori titolare nella partita contro i rossoneri: “Non è ancora detta l’ultima parola sulla sua presenza in campo dall’inizio. Ho ricevuto notizie che gli danno il 50% di possibilità di scendere in campo dal primo minuto contro il Milan. Tuttavia, sarà necessario verificare la sua condizione durante la partita, vista l’importanza dell’incontro“.

Inoltre, Auriemma ha sottolineato come Raspadori abbia dimostrato di saper fare la differenza nei momenti cruciali, soprattutto in Champions League: “L’ex Sassuolo ha una marcia in più quando gioca in Europa e spesso si fa notare con gol importanti. Personalmente, ho la sensazione che se partirà dalla panchina, potrebbe non essere utilizzato nel corso della partita, a meno che non accada qualcosa di particolare”.

Nonostante ciò, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti potrebbe optare per altre soluzioni in attacco, come Lozano, Elmas o Kvaratskhelia, preferendo un approccio meno convenzionale. La partita si preannuncia dunque piena di incognite, ma i tifosi del Napoli presenti in massa a San Siro, spingeranno gli azzurri verso al semifinale.