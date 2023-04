Spalletti: “Abbiamo già vinto senza Osimhen” poi lancia l’allerta Raspadori

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli parla in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, quarti di finale gara di Champions League.

Il tecnico del Napoli sull’assenza di Victor Osimhen ha detto: “La forza di una squadra non è mai l’addizione dei suoi componenti. Ma è l’addizione di come si aiutano l’uno con l’altro, di come si comportano come team. E la nostra squadra fino ad ora ha fatto vedere si saper scegliere come giocare, oltre alla formazione che ho scelto da titolare. Noi abbiamo già vinto partite importanti senza Osimhen. Siamo qui perché abbiamo vinto partite importanti senza Osimhen. Ho fiducia che chi va in campo sia in grado di far venire fuori qualità importanti ed un grande collettivo“.

Spalletti potrebbe scegliere Raspadori al posto di Osimhen, anche se pure l’ex Sassuolo non sta benissimo: “Su Raspadori bisogna fare delle valutazioni, perché si è allenato solo oggi e non ha fatto un allenamento molto profondo. Domani mattina avrà un’altra mezza giornata per fare ulteriori prove, poi andremo a scegliere chi dovrà giocare in quella posizione” ha detto Spalletti.

L’allenatore su Milan-Napoli ha detto: “La mia partita più importante? Io e noi speriamo che ce ne siano altre, anche più importanti. È una squadra che ci deve far anche divertire e gustare. Ci dobbiamo gustare la cena, la giornata. La mia squadra ha fatto vedere di saper fare grandi cose e sono sicuro che ci metteranno tutti. Poi è bello anche stare in ritiro con una squadra fatta di bravi ragazzi“.

Sul battibecco con Paolo Maldini al Maradona, Spalletti chiarisce tutto: “Quanto accaduto sono cose normalissime. Io stimo tantissimo Paolo Maldini e non da ora, quando ero allo Zenit lo volevo come collaboratore. Lo contattai e lui in quel momento non poté accettare, perché aveva altri impegni“.

Spalletti conferenza stampa Milan-Napoli

Nell’analisi del match di andata di Champions League, Spalletti aggiunge: “Chiaramente in una partita che dura 180 minuti certe valutazioni si fanno. Ad esempio abbiamo deciso di non portare Osimhen per evitare che si potesse aggravare il suo infortunio, questo tenendo conto che c’è anche una seconda partita da giocare. Poi è chiaro che le valutazioni vanno fatte sulla forza della squadra. Il Milan ha giocato una grande partita contro di noi ed ha vinto meritatamente, loro hanno tanti grandi giocatori in squadra. Ma anche noi abbiamo campioni in rosa, poi ci sono emotività e carattere che possono cambiare le cose. Sicuramente sarà una partita difficile, una partita che potrà dire molto sul futuro di tanti di noi e ci faremo trovare pronti“.