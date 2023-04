Spalletti parla di Maldini e cita un post su instagram: ecco la foto

Luciano Spalletti getta acqua sul fuoco dopo il battibecco con Paolo Maldini andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona.

In conferenza stampa prima di Milan-Napoli, c’è chi ha chiesto a Spalletti: “Cosa dirà a Paolo Maldini quando lo vedrà?” Il tutto ricordando un piccolo scontro verbale tra l’allenatore ed il dirigente durante la sfida al Maradona.

Spalletti ha risposto così: “Quanto accaduto sono cose normalissime. Io stimo tantissimo Paolo Maldini e non da ora, quando ero allo Zenit lo volevo come collaboratore. Lo contattai e lui in quel momento non poté accettare, perché aveva altri impegni“.

Poi ha anche aggiunto: “Per suffragare quanto sto dicendo, andatevi a vedere un post di giugno 2020 sul mio profilo instagram. Era un momento in cui non si potevano vedere le partite negli stadi. Così postai una foto dalla mia casa e scrissi: “Il calcio è il cuore del mondo e per noi che lo amiamo il suo battito è bello anche da casa…io lo vedrò dalla mia SCALA DEL CALCIO”. Se ci fate caso le due maglie più evidenti sono quelle di Paolo Maldini e Daniele De Rossi e quelle maglie, in quel modo, le ho messe io, non le ha piazzate nessun altro“.