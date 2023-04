Spalletti risponde a Guardiola: “Sono stato frainteso, vi spiego”

Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di Milan-Napoli, risponde anche a Pep Guardiola del Manchester City.

In questi giorni Guardiola non ha voluto parlare di Spalletti, piccato per alcune dichiarazioni del tecnico del Napoli. In conferenza stampa pre Milan-Napoli, l’allenatore azzurro ha voluto chiarire l’accaduto: “Dalla risposta che ha dato Guardiola è evidente che le mie parole non sono state comprese per quel che volevo veramente dire. Quando si parla di Guardiola ci si alza in piedi e lo si applaude. Lui è uno dei migliori al mondo, insieme con altri allenatori come Klopp e come De Zerbi, che a me piace molto e guardo costantemente.

Se quello che volevo dire non ha avuto l’effetto sperato chiedo scusa a Guardiola, perché a me fa piacere quando un allenatore come lui parla belle della mia squadra. Se però dice che possiamo vincere la Champions, noi non siamo la squadra che può avere l’ansia di dover dimostrare qualcosa in Champions League, abbiamo già portato a casa un risultato storico. Ora ci dobbiamo un po’ divertire. Poi con Guardiola spero di poterci parlare di poter fare qualche risata“.