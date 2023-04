Di Lorenzo: “Non siamo dipendenti da Osimhen, ho fiducia dei mie compagni”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli parla in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, quarti di finale gara di Champions League.

Il capitano del Napoli dice: “Della partita di campionato si è parlato già troppo, l’abbiamo analizzata col mister, ma conta quello che faremo in Champions League sempre con il Milan. Noi ci siamo preparati bene. La vittoria con il Lecce ci ha dato subito grande morale, perché siamo ritornati alla vittoria. Timori? Sicuramente nessun timore, è un risultato pesante ma noi non siamo stati la solita squadra. Sono sicuro che domani sarà una partita diversa“.

Di Lorenzo dovrà marcare Rafa Leao: “Sicuramente è un giocatore forte e di qualità, ma dovremo stare attenti a tutta la squadra. Noi cercheremo di limitarlo, ma loro anche tanti altri giocatori forti“.

Si parla anche dell’assenza di Victor Osimhen, che non è stato nemmeno convocato per Milan-Napoli. Di Lorenzo carica il gruppo e dice: “Osimhen è importantissimo ed è fortissimo, ma noi non dipendiamo da un solo giocatore. Io ho piena fiducia nei miei compagni e siamo tranquilli. È chiaro che sia importante averlo, ma lui non ci sarà e l’affronteremo con chi è al meglio della condizione“.

Al posto di Osimhen potrebbe giocare Raspadori, Di Lorenzo dice di avere fiducia di un giocatore “che nonostante la giovane età ha già tanta esperienza. È molto forte e se sarà chiamato a giocare farà sicuramente molto bene”.

Per Di Lorenzo arrivare ai quarti di finale di Champions League sembra “scontato, ma non lo è affatto. Noi dobbiamo goderci queste due partite. Dobbiamo essere spensierati, spregiudicati e propositivi. Saremo sicuramente un’altra squadra rispetto al match di campionato“.