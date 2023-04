Assenza Osimhen, Ravezzani: “Non capisco la sceneggiata che hanno montato”

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, si è soffermato sulla sfida di Champions League tra il Milan e il Napoli, dicendo la sua sull’assenza di Victor Osimhen.

Fabio Ravezzani non le manda a dire. Il giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, si è soffermato sulla sfida di Champions League tra Milan e Napoli, dicendo la sua sull’assenza di Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ancora alle prese con un infortunio patito in nazionale.

Stando a quanto dichiarato da Ravezzani la società partenopea ha creato una confusione inutile in merito alla presenza o meno del calciatore nigeriano in campo, dato che era evidente da tempo che Osimhen non sarebbe stato disponibile per la partita contro il Milan: “Sinceramente non ho capito la sceneggiata che hanno fatto da Napoli. Parlavano di una possibile presenza di Osimhen, ma era chiaro da tempo che il centravanti avrebbe saltato la partita di San Siro contro la squadra di Stefano Pioli”.

Ravezzani ha poi espresso dubbi sulla reale condizione fisica di Osimhen anche per la partita di ritorno sottolineando come la sua mancanza sia un punto a favore per il Milan: “Io dico che Victor Osimhen, alla luce dell’infortunio subito, non sarà al massimo nemmeno nella partita di ritorno. Non so se il Napoli lo rischierà o meno, ma sicuramente non potrà dare il suo contributo solito. Bisogna essere onesti: il Milan, in questo caso, è stato molto fortunato perché il nigeriano sposta gli equilibri. In altre circostanze il Diavolo è stato decisamente meno fortunato”.

La decisione del Napoli di non schierare Osimhen in campo non solo non è stata una sorpresa, ma potrebbe avere conseguenze anche per la prossima partita di Champions League.