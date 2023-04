SKY: “Osimhen non convocato per Milan-Napoli: Raspadori non è al top”

SKY Sport dichiara che Victor Osimhen non verrà convocato per Milan-Napoli: Raspadori non è al top

Victor Osimhen non giocherà Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. A darne notizia è il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno che ha dato le ultime indicazioni ai microfoni di Sky Sport 24, precisando che non ci sono chance di vedere il nigeriano in campo domani sera, in virtù dell’infortunio subito al ritorno dagli impegni con le Nazionali: “Aspettiamo la lista dei convocati, ma la sensazione non è buona: le indicazioni in arrivo da staff medico e calciatore, infatti, sembrano proprio prefigurare il forfait di Victor Osimhen per il primo dei due impegni di coppa contro i rossoneri”.

Raspadori non è al top ma sarà lui a guidare l’attacco in Milan-Napoli

L’inviato di Sky Sport ha poi proseguito: “Aspettiamo la lista dei convocati ufficiale, ma anche oggi il nigeriano si è allenato su un altro campo con lavoro individuale: le indicazioni non sono confortanti. Per Spalletti sarebbe stato un recupero importante. Victor ha fatto di tutto per esserci, ci credeva. Ma le indicazioni che arrivano ci raccontano di un Osimhen di fatto fuori dai convocati. Raspadori non al top, un po’ preservato e tutelato in questi giorni”.