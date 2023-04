Napoli, De Laurentiis, ha fatto una confessione su Osimhen ad alcuni tifosi

Aurelio De Laurentiis ha fatto una confidenza ad alcuni tifosi da Ischia, sulle condizioni di Osimhen.

La grande incertezza in vista della partita Milan-Napoli riguarda la presenza di Victor Osimhen in campo. In attesa di aggiornamenti, oggi sarà una giornata cruciale con le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa e l’allenamento finale. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto una confessione ad alcuni tifosi di Ischia, dicendo che Osimhen purtroppo non è nelle condizioni di giocare a Milano e che sperano di riaverlo al massimo il 18 al Maradona.

“Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”.

In caso di forfait del nigeriano, Spalletti sta valutando soluzioni alternative. La prima idea potrebbe vedere Lozano come attaccante centrale, anche se non ha molta esperienza in quella posizione.

Un’altra opzione potrebbe essere quella di far giocare Chucky in modo diverso se non ci sono né Osimhen né Raspadori. Infine, potrebbe esserci una rivoluzione tattica con il centravanti sostituito da uno spazio vuoto, come nella Roma di Spalletti che utilizzava molte interpretazioni e movimenti tattici innovativi.

Anche la posizione di Raspadori è incerta, mentre Simeone non sarà della partita. Quindi, c’è un’emergenza totale in attacco per questa partita, che è stata definita dalla società come un appuntamento “con la storia” che tiene col fiato sospeso i tifosi. L’attenzione è quindi rivolta non solo alla partita Milan-Napoli, ma soprattutto alle notizie riguardanti Osimhen.