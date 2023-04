Lozano prima punta: l’ultima idea di Spalletti per Milan-Napoli

Emergenza in attacco per il Napoli che sfida il Milan a San Siro in Champion League: si pensa a Lozano prima punta.

Luciano Spalletti si è dovuto industriare in questa settimana, in cui ha avuto una penuria di attaccanti mai vista prima. Oltre ad una incertezza clamorosa. Sicuramente Simeone non potrà giocare Milan-Napoli, gara di mercoledì 12 aprile alle ore 21.

Ma è ancora da capire se Osimhen recupererà per la trasferta di San Siro. Ieri inoltre si è fermato anche Raspadori, a scopro precauzionale, ma sicuramente non una bella notizia per Spalletti.

Milan-Napoli: Lozano prima punta

A questo punto il tecnico del Napoli ha dovuto tener conto di qualsiasi evenienza. Per questo a Castel Volturno ha provato soluzioni differenti: la prima quella di Kvaratskhelia al centro dell’attacco del Napoli. La seconda soluzione, secondo quanto scrive Corriere dello Sport, vede anche Lozano centravanti.

Il messicano per caratteristiche è quello che si può avvicinare di più ad Osimhen. Non il fisico imponente, ma per la velocità e la capacità di tenere in apprensione con i suoi scatti la difesa avversaria. Qualora né Simeone e né Raspadori dovessero farcela allora si pensa a Lozano in Milan-Napoli. Il messicano potrebbe giocare sul filo del fuorigioco, dando profondità all’attacco del Napoli, magari costringendo la difesa rossonera ad abbassarsi.