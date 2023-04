Spalletti prova Kvaratskhelia centravanti

Luciano Spalletti ha provato Khvicha Kvaratskhelia come centravanti al posto di Victor Osimhen, allarme anche per Giacomo Raspadori.

Il Napoli cerca un centravanti in vista della sfida con il Milan. Le speranze di vedere Osimhen in campo sono molto alte, ma al momento non ci sono certezze assolute sulla sua presenza in campo, almeno non dal primo minuto.

A questo si aggiunge l’allarme scattato per Raspadori che oggi ha svolto lavoro individuale in campo, ma non con la squadra. Sicuramente sarà out anche Simeone che oggi ha svolto terapie a Castel Volturno.

Serve dunque un’alternativa come centravanti. Ecco perché in questi giorni – fa sapere Repubblica – Spalletti ha provato Kvaratskhelia come centravanti. In questo caso ci potrebbe essere l’inserimento di Elmas come attaccante esterno, mentre dall’altro lato dovrebbe agire uno tra Politano e Lozano. Nella squadra titolare si gioca un posto da titolare anche Mario Rui e Olivera.

Intanto si continuerà a provare per Osimhen, attaccante nigeriano che sta cercando di recuperare in vista della sfida di Champions League e farà di tutto per essere in campo dal primo minuto.