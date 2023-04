Napoli, le ultime su Osimhen e Simeone. Raspadori a rischio

Napoli in emergenza attacco: Spalletti rischia di perdere anche Raspadori per la sfida contro il Milan in Champions League.

Il Napoli rischia di perdere non solo Victor Osimhen, ma anche Giacomo Raspadori. Questa mattina, l’attaccante italiano ha svolto un lavoro individuale in campo, ma non è ancora certo se sarà in grado di giocare nella partita contro il Milan, valida per la andata dei quarti di finale di Champions League.

La squadra di Spalletti si è allenata al Konami Training Center di Castel Volturno, dove è emersa la situazione di emergenza in attacco. Oltre a Osimhen e Simeone, Raspadori ha lavorato a parte, mentre il resto della squadra si è allenato normalmente.

Il report ufficiale del Napoli ha confermato che Osimhen ha svolto un lavoro individuale in campo e in palestra, mentre Simeone ha ricevuto cure terapeutiche. Per Raspadori, invece, non ci sono ancora certezze, poiché è appena tornato dopo un lungo stop per infortunio. Le sue condizioni saranno valutate attentamente in vista della partita contro il Milan.

“Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo”.

Nonostante la situazione di emergenza in attacco, il Napoli ha un cauto ottimismo per Osimhen, mentre la presenza di Raspadori è ancora incerta. La partita contro il Milan si avvicina e Spalletti dovrà fare delle scelte importanti per mettere in campo una squadra competitiva.