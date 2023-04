Napoli, Osimhen vuole il Milan, Spalletti punta su Raspadori

Il Napoli sfida il Milan per la Champions: senza Simeone e con Osimhen ancora in dubbio, Spalletti punta su Raspadori.

Il Napoli affronterà il Milan in una partita cruciale per la qualificazione alle prime quattro d’Europa in Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti però si trova ad affrontare un problema spinoso: l’attacco della squadra è ridotto.

OSIMHEN SI O NO?

Infatti, Il Mattino ha titolato “Niente miracolo” sulla probabile assenza del bomber nigeriano Victor Osimhen per la gara di San Siro. Il rischio di una ricaduta è troppo alto e considerando che la partita di ritorno si gioca a distanza di una settimana al Maradona, Osimhen dovrebbe essere schierabile per quella partita. Osimhen ha postato una foto dei suoi scarpini da calcio su Instagram con la didascalia “Dio è il più grande”, ma sembra che non serva a convincere gli alti dirigenti del Napoli a schierarlo al Meazza, stadio che gli ha portato sfortuna in questa stagione.

SIMEONE OUT, TOCCA A RASPADORI

Inoltre, anche Giovanni Simeone, che ha segnato al Milan in campionato, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra a Lecce e non sembra essere in grado di scendere in campo. Spalletti dovrà quindi affidarsi all’ex Sassuolo Raspadori, rientrato solo pochi giorni fa dopo un mese e mezzo di assenza dai campi per via di una distrazione alla coscia sinistra. Non al top della condizione, Raspadori è l’unica carta a disposizione del tecnico, che si appellerà alla sua vena realizzativa in Champions, con 4 gol e 2 assist in 5 partite.

Non ci sono margini per errori in una partita così importante e il Napoli dovrà fare del suo meglio per schierare la formazione migliore possibile, nonostante le assenze importanti.