Panucci non da chance al Napoli: “Milan in semifinale, sono carichi”

Christian Panucci parla della Champions League e dello scontro Milan-Napoli ai quarti di finale, per il difensore il turno lo passano ì rossoneri.

L’ex difensore del Milan commenta la prossima sfida della squadra di Spalletti: “Chi vince? Secondo me passa il Milan lo vedo belli carichi. La vittoria per 4-0 in campionato ha sicuramente dato una carica in più alla squadra rossonera che ora ha anche tanta autostima, nonostante quando si giochi in Champions League le cose cambiano”.

Poi ha aggiunto: “Sicuramente la difesa a 4 li esalta di più, il Milan storicamente gioca sempre a 4. Maignan ha più personalita’ e padronanza, rischia di più di Meret. Meglio Kim di Tomori, Bennacer o Lobotka? Il milanista mi fa impazzire, non ha mai paura, ha fatto una partita strepitosa a Napoli. Tra Leao e Kvara, per la squadra è più determinate il portoghese, quando si accende lui, riesce a trascinare tutti. Pensare che un giocatore non abbia voglia di giocare solo perché non rinnoverà il contratto, è una ‘stupidata all’italiana‘”.

Secondo Panucci in semifinale ci sarà il “derby tra Milan e Inter”.