Napoli, Osimhen sorprende tutti. Sorpresa di Pasqua per i napoletani? LA FOTO

Osimhen si allena da solo a Pasqua per la partita di Champions: il super indizio che fa tremare il Milan.

Victor Osimhen si allena da soloa Pasqua per essere in forma per la partita di UEFA Champions League tra Milan e Napoli. La squadra azzurra dovrà fare a meno di Giovanni Simeone, quindi la presenza di Osimhen è fondamentale per il successo della squadra.

OSIMHEN SI ALLENA A PASQUA

Osimhen ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae mentre si allena sul campo da solo per una seduta di allenamento personalizzata. Questo è un segnale positivo che dimostra la determinazione del giocatore nel recuperare la forma fisica in tempo per la partita. Nonostante oggi non sia prevista alcuna sessione di allenamento a Castel Volturno, Osimhen ha scelto di allenarsi comunque da solo, dimostrando la sua volontà di fare di tutto per essere al meglio per la partita di Champions.

Nella didascalia della foto, Osimhen ha scritto “Dio è il più grande”. Questo potrebbe essere interpretato come un messaggio di gratitudine per l’opportunità di giocare al massimo livello del calcio europeo, ma anche come una preghiera per la sua forma fisica e per la vittoria della squadra azzurra.

L’allenamento da solo di Osimhen è un super indizio sulle sue condizioni e sulla sua determinazione a essere in forma per la partita di Champions tra Milan e Napoli. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere Osimhen in azione contro i rossoneri per scrivere la storia.