Sportmediaset – Osimhen si temono ricadute dubbio Milan-Napoli

Victor Osimhen in dubbio per la sfida di Champions League tra Milan e Napoli, l’attaccante nigeriano si allena anche a Pasqua.

In vista di Milan-Napoli c’è penuria di attaccanti per Spalletti. Simeone ne avrà per almeno 20 giorni, quindi salta anche la sfida di ritorno al Maradona. Mentre Victor Osimhen che si allena anche a Pasqua, è ancora in forte dubbio.

Se dipendesse dall’attaccante nigeriano andrebbe sicuramente in campo mercoledì sera allo stadio San Siro, ma lo staff medico non vuole rischiare una ricaduta. Qualora dovesse esserci un nuovo stop Osimhen rischiererebbe di restare fuori a lungo. Quindi gli esami di martedì mattina saranno decisivi per decidere se Osimhen giocherà Milan-Napoli, ma al momento resta in forte e dubbio.