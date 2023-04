Ilary Blasi, pasqua a Napoli con Bastian e i figli: La battuta su Spalletti diventa virale

Ilary Blasi trascorre la Pasqua a Napoli con Bastian la famiglia: ironia sui social per un dettaglio divertente su Spalletti.

La Pasqua per Ilary Blasi è stata all’insegna del divertimento e del relax insieme alla sua famiglia. La conduttrice Mediaset ha trascorso alcuni giorni a Napoli in compagnia del compagno Bastian, dei figli e degli amici.

Ilary Blasi sceglie Napoli per le vacanze di Pasqua

Ilary Blasi, ha trascorso il giorno di Pasqua a Napoli insieme al compagno Bastian e ai loro figli. La coppia, accompagnata da alcuni amici, ha deciso di visitare la città partenopea come turisti prima di iniziare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in programma la prossima settimana.

Ilary e i suoi figli hanno esplorato i quartieri spagnoli di Napoli, partendo da via Toledo e facendo tappa al famoso murale dedicato a Diego Armando Maradona. Successivamente, la famiglia si è diretta da Di Virgilio, considerato il re dei presepi napoletani, dove hanno potuto ammirare le opere d’arte artigianale e godere dell’atmosfera natalizia anche nel periodo pasquale.

La battuta su Spalletti e Totti

Non sono mancati momenti di ironia durante il loro giro turistico, con Ilary che si è divertita a fare una foto vicino a un corno gigante. Tuttavia, uno dei fan più attenti ha notato un particolare nella foto e ha chiesto ironicamente alla conduttrice se fosse andata a trovare Luciano Spalletti, allenatore del Napoli ed ex tecnico della Roma. La battuta è stata ispirata all’intervista del 2016, in cui Ilary difese il marito Francesco Totti dalle critiche di Spalletti, definendolo “piccolo uomo“.

Per Ilary Blasi e la sua famiglia, la Pasqua a Napoli è stata una giornata all’insegna della scoperta, del divertimento e dell’ironia.