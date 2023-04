Milan, Diaz: “Napoli, sappiamo come batterli”

Brahim Diaz parla di Milan-Napoli, match di andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca a San Siro.

L’attaccante ha rilasciato una intervista ai microfoni di StarCasinò a Carlo Pellegatti. Diaz ha detto: “Il Napoli è sicuramente una grande squadra, che ha tantissimi mezzi tecnici. Conosciamo la squadra di Spalletti e questa è sicuramente una cosa buona. Sarà una partita equilibrata. Dobbiamo avere noi il controllo della palla, perché loro non sono abituati a stare senza, in questo modo potremo batterli“.

Poi Diaz ha aggiunto: “Da piccolo mi piaceva tantissimo guardare una partita di Champions League. Ora posso giocarla in un club storico come il Milan ed è molto bello. Sento di meritare di quanto mi sta capitando. Tutti siamo giocatori da Champions ed è per questo che siamo tra le prime otto in Europa. Abbiamo meritato di essere qui: l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e quest’anno siamo tra le più forti d’Europa. Sono cresciuto tanto qui e devo ancora migliorarmi“.