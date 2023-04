Il Mattino: Osimhen non gioca Milan-Napoli, c’è un terrore nello staff medico

Victor Osimhen non gioca Milan-Napoli, match valido per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League.

In questi giorni si è parlato in maniera molto positiva di un possibile rientro dall’infortunio di Victor Osimhen. Anche Spalletti ha fatto capire che il giocatore poteva essere convocato per la trasferta di Milano. Ma secondo quanto riferisce Il Mattino non c’è affatto tutto questo ottimismo. Sicuramente un bel problema per Spalletti che dovrà fare a meno anche di Simeone, che ha subito un infortunio muscolare contro il Lecce.

Infortunio Osimhen: non recupera per Milan-Napoli

Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Lo staff medico non lo considera per nulla abile e arruolabile. Anzi, peggio: Osimhen difficilmente riuscirà a recuperare per mercoledì sera. Il timore, che poi è un terrore, è che la distrazione possa far guai più seri e compromettere gli ultimi due mesi dell’anno. Diciamo che, al momento, l’obiettivo è portarlo in panchina“.

Se Osimhen non recupera per Milan-Napoli, l’unico attaccante centrale di ruolo disponibile è Raspadori. L’ex Sassuolo sta rientrando da un infortunio lungo 41 giorni, ed ovviamente non può essere al massimo della forma. Ancora una volta ci sarà emergenza in attacco quando bisogna giocare contro il Milan di Stefano Pioli.