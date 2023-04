Caputi, ombre nere sul Napoli: “Prese le misure a Spalletti, allarme Champions”

Massimo Caputi commenta Lecce-Napoli, ma si proietta anche sulla prossima sfida di Champions League col Milan.

Il giornalista durante il programma ‘Il Bello del Calcio’ parla della vittoria del Napoli sul Lecce e dice: “Praticamente di buono c’è solo la vittoria. Ora agli azzurri mancano 4 vittorie per poter festeggiare lo scudetto. Non si può pretendere di vere una squadra sempre ad altissimo livello, per questo è importante avere anche la fortuna dalla propria parte. Ora il Napoli deve pensare solo a portare a casa il risultato“.

Secondo Massimo Caputi, la prestazione del Napoli con il Lecce di certo “non è confortante in vista della doppia sfida di Champions League contro il Milan. Con il Lecce ho avuto la sensazione che le squadre stiano cominciando a prendere le contromisure alla squadra di Spalletti. Di certo il gioco non è stato spumeggiante, così come non lo è stato contro il Milan ora sarà importante capire quanto peserà quella sconfitta al Maradona“.

Il giornalista poi sottolinea che il Napoli con il Lecce ha giocato con la “formazione titolare ad eccezione di Elmas (dimentica Osimhen ndr) mentre i rossoneri hanno tenuto fuori cinque titolari in vista della Champions League“.

Poi Caputi precisa: “Ovviamente queste ultime prestazioni non ci devono però ingannare, il Napoli resta una grande squadra che vincerà con merito lo scudetto. Ma sul doppi confronto in Champions League ho meno certezze. La stagione del Napoli resterebbe positiva anche in caso di mancata qualificazioni alle semifinali“.