Napoli, come stanno Osimhen e Simeone? Le ultimissime

Osimhen e Simeone fermi per infortunio, emergenza per il Napoli in vista della fida Champions contro il Milan.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan in Champions League e l’emergenza in attacco si fa sentire. Dopo la sconfitta per 0-4 in Serie A, Spalletti e la sua squadra sono determinati a non commettere gli stessi errori. Osimhen e Simeone sono i due attaccanti che destano più preoccupazione.

Secondo il report dell’allenamento di oggi a Castel Volturno, gli azzurri si sono dedicati alla preparazione del match di mercoledì. Coloro che avevano giocato contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della rosa ha giocato una partita a campo ridotto. Osimhen ha lavorato in palestra in modo individuale, mentre Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali.

Osimhen, che ha saltato le ultime due partite del Napoli a causa di una distrazione muscolare, è fondamentale per la squadra di Spalletti. Anche Simeone, entrato in campo contro il Lecce al posto di Raspadori, rappresenta una pedina importante per l’attacco azzurro. La sua uscita dolorante al 82° minuto ha destato preoccupazione, ma si spera che possa recuperare in tempo per la partita di mercoledì.

Il Napoli è consapevole dell’importanza della sfida contro il Milan e Spalletti sta cercando di fare il possibile per avere a disposizione tutti i suoi attaccanti. La squadra osserverà un giorno di riposo domani, ma l’attenzione sarà massima nei giorni successivi per capire le condizioni di Osimhen e Simeone.