Osimhen: “Tifosi Napoli ci aiutano in campo”, smettiamola di non tifare

Victor Osimhen a France Football parla anche del rapporto con i tifosi del Napoli, ecco le parole dell’attaccante nigeriano.

“I tifosi? Non mi danno nessuna preoccupazione, anche quando mi fermano per strada, vogliono solo darmi affetto. Allo stadio sono incredibili e ci aiutano. Quando sono arrivato a Napoli c’era qualcuno che non credeva in me, invece la società, i miei compagni lo hanno sempre fatto. E questo per me è fondamentale. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto, Napoli è il mio posto” queste le parole di Osimhen che a France Football, parla anche della sua gioia nel vivere nella città partenopea.

Le parole di Osimhen suonano come un balsamo sulle ferite aperte tra Napoli ed ultras. La strada della riconciliazione è saltata più volte e addirittura si rischia che lo stadio Maradona sia di nuovo silenzioso in occasione di Napoli-Milan di Champions League.

Il tutto in un momento in cui ci sarebbe da gioire solamente, per un Napoli che viaggia a vele spiegate verso lo scudetto. Per una squadra che si gioca per la prima volta i quarti di finale di Champions League ed ha addirittura la possibilità di arrivare alle semifinali.

Come dice Spalletti il mancato tifo danneggia solo la squadra e nessun altro. Questo non significa non protestare, perché se fatto con civiltà è giusto farsi sentire, ma lasciare la squadra senza supporto, in questo momento chiave, non ha alcun senso.