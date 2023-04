CORSPORT – Milan-Napoli: già presa la decisione su Osimhen, le ultime notizie

Victor Osimhen pronto a scendere in campo per Milan-Napoli, le ultime notizie sul rientro dell’attaccante in Champions League.

Arriva una importante notizia che è possibile leggere sull’edizione odierna del Corriere dello Sport: Victor Osimhen è pronto a scendere in campo in Champions League. La situazione attaccanti in casa Napoli è diventata ancora più complicata, durante la sfida con il Lecce si è infortunato anche Simeone. Problema muscolare per l’argentino e sarà quasi impossibile recuperarlo per il match di andata Milan-Napoli che si gioca mercoledì 12 aprile allo stadio San Siro alle ore 21.00.

Osimhen gioca Milan-Napoli

Subito dopo il termine di Lecce-Napoli, Spalletti ha dato le prime indicazioni di Osimhen. C’è grande ottimismo tra lo staff tecnico e medico del Napoli. Il giocatore sarebbe sceso in campo anche con il Lecce, ma alla fine è stato deciso di non rischiarlo, anche perché la lesione non era ancora assorbita.

Ma secondo Corriere dello Sport per Milan-Napoli ci sarà Osimhen in campo a San Siro. L’attaccante è pronto a scendere in campo dal primo minuto. Osimhen in Champions League vuole esserci, ma non è ancora chiaro se potrà giocare dal primo minuto oppure a partita in corso. Tutto dipenderà dai prossimi giorni. Nel caso può partire Raspadori titolare e poi nella ripresa si può dare spazio a Osimhen.

Valutazioni che Spalletti farà nel corso dei prossimi giorni, quando il Napoli continuerà ad allenarsi a Castel Volturno in vista della sfida di andata dei quarti di Champions League.