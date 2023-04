Baroni: “Che rabbia, tirato di più e fatto meglio del Napoli. In Champions arriveranno in fondo”

Marco Baroni tecnico del Lecce parla della sfida con il Napoli, che ha visto i pugliesi perdere allo stadio via del Mare.

L’allenatore del Lecce in conferenza stampa dice: “In questo momento non voglio parlare di sfortuna, ma praticamente fino al momento del primo gol di Di Lorenzo il Napoli non aveva fatto nulla. Gli episodi non girano sicuramente dalla nostra parte, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato veramente una grande partita. Con questa aggressività possiamo essere fiduciosi per il futuro“.

Baroni ha poi aggiunge: “Ho rivisto dei giocatori liberi di testa. Ci siamo tolti l’assillo del gol e questo è importante. Abbiamo creato di più e tirato di più del napoli. Siamo davvero molto arrabbiati per la sconfitta. Volevamo portarli fuori, abbiamo concesso il palleggio ai due centrali di centrocampo. Siamo sempre stati vivi e competitivi, abbiamo sempre avuto grande compattezza mentale“.

Poi sul Napoli, Baroni dice: “Quella di Spalletti sta sicuramente meritando lo scudetto e sono convinto che potrà arrivare in fondo in Champions League. Vanno fatti i complimenti alla dirigenza che ha svolto un lavoro straordinario“.