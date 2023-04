Lecce-Napoli, Di Lorenzo: “Dedico il gol alla squadra, Milan lo affronteremo con il piglio giusto”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato al vittoria degli uomini di Spalletti sul campo del Lecce.

Il Napoli è sceso in campo contro il Lecce con l’obiettivo di riscattare la pesante sconfitta subita contro il Milan. Nonostante il Lecce si trovasse in una posizione difficile in classifica, la squadra di Marco Baroni ha saputo mettere in difficoltà gli azzurri nei primi minuti di gioco. Tuttavia, il Napoli ha saputo reagire e aumentare la pressione fino a trovare il gol del vantaggio grazie a Giovanni Di Lorenzo. Il difensore azzurro, tra l’altro, ha realizzato la sua terza rete stagionale e ha fatto registrare un record: è l’unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League.

Alla fine della gara, il capitano del Napoli ai microfoni di DAZN ha suonato al carica dopo la vittoria contro il Lecce è stata importante, la squadra dovrà continuare a lavorare per raggiungere il proprio obiettivo di vincere lo scudetto. Il prossimo impegno sarà contro il Milan in Champions League e il Napoli dovrà affrontare la partita con serenità e determinazione.

“Gol scudetto? Non lo so, sapevamo fosse gara importante e difficile contro squadra ben allenata. Sono tre punti importanti, continuiamo il nostro percorso verso il nostro sogno. Esultanza’ la nostra forza è il gruppo, quest’anno lo abbiamo dimostrato. Sono cose fondamentali, dedico il gol ai miei compagni. Ho continuato il discorso del mister, è stata gara no contro il Milan non cambia niente e non ci distoglie dal nostro obiettivo. Qui a Lecce hanno faticato tante big. Milan? Dovremo affrontarla con serenità continuando a fare quello che. Ci ha portato ad essere primi”.