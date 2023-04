Spalletti: “Lecce squadra tosta, complimenti ai calciatori. Ecco come stanno Osimhen e Simeone”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Lecce , soffermandosi anche sugli infortuni di Osimhen e Simeone.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato la vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Lecce, durante un’intervista rilasciata a DAZN. Il Napoli si avvicina sempre di più allo scudetto, con 74 punti in classifica. Spalletti ha sottolineato l’importanza del comportamento dei giocatori sul campo, soprattutto in partite difficili come quella contro il Lecce, una squadra che si esalta contro i grandi del calcio.

Spalletti ha anche elogiato Giovanni Di Lorenzo, definendolo un giocatore dal carattere di ferro. Inoltre, ha sottolineato l’importanza del carattere della squadra dopo la sconfitta contro il Milan, in vista della partita di Champions League contro la stessa squadra. Spalletti ha parlato anche del recupero dell’attaccante Osimhen, che vorrebbe giocare sempre, e ha aggiunto che l’infortunio di Simeone va ancora valutato.

Spalletti: “Abbiamo Ritrovato sostanza”

“I giocatori sanno ritrovare i comportamenti delle partite che scorrono. Questo è un campo difficile, il Lecce si esalta nella qualità alta e ha fatto risultato contro le grandi. Non era facile vincere dopo quella sconfitta contro il Napoli, questo risultato ci dà tranquillità“.

Spalletti su Di Lorenzo

“La fascia lo ha responsabilizzato, è bellissimo vedere al campo e dimostrare a tutti il giusto comportamento in campo e nello spogliatoio. Ha una grande continuità caratteriale, è una roba che fa fortunati gli allenatori. Parliamo di un giocatore dal carattere di ferro”.

La reazione del Napoli dopo il Milan

“E’ stata una partita delicata dal punto di vista mentale per il risultato e perché affronteremo il Milan in Champions. Molti pensano a quella cosa lì (lo scudetto, ndr) e queste sembrano partite di riempimento ma non è così. Serviva carattere, lo abbiamo avuto e quindi rifacciamo i complimenti ai calciatori“.

Spalletti su Osimhen

Luciano Spalletti sul recupero dell’attaccante: “Lui vorrebbe giocare sempre, anche in macchina. Vorrebbe venire in campo con la macchina e giocare. Lui ha roba che avanza da tutte le parti, può diventare fortissimo. Senza di lui è dura, gli puoi randellare di tutto addosso, con lui diventa più facile pressare. Abbiamo fiducia di recuperarlo“.

Spalletti su Simeone

Spalletti sull’infortunio di Simeone: “Simeone va valutato. Prima aveva dolore al ginocchio, poi pensava muscolare, poi ha sentito di nuovo dolore. Vediamo“.

Spalletti sull’arbitro

“Ha fatto una buonissima partita, ha fischiato bene la fine quando era il momento e noi dovevamo accettarlo“