Napoli, infortunio per Simeone: Spalletti preoccupato in vista del Milan

Infortunio per Simeone nel match col Lecce: un brutto segnale per Spalletti in vista dell’incontro con il Milan.

Durante la partita tra Lecce e Napoli, Giovanni Simeone è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio subito appena entrato in gioco. Nel minuto 77, mentre stava controllando il pallone appena fuori dall’area di rigore, l’attaccante argentino è caduto a terra in modo improvviso e ha manifestato dei dolori.

L’arbitro ha interrotto il gioco per consentire l’intervento dei soccorritori. Simeone ha tentato di rientrare in campo ma ha ceduto definitivamente al minuto 82, lasciando il posto a Politano.

Il Cholito ha riportato un infortunio al flessore della gamba destra, una brutta notizia per Spalletti che, a pochi giorni dal match con il Milan, deve fare i conti anche con l’indisponibilità di Osimhen.