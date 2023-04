Lecce-Napoli 1-2 azzurri tornano alla vittoria. Ora la champions

Napoli vince 2-1 contro il Lecce in una partita molto combattuta, che ha visto gli azzurri lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti.

Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Milan, la squadra di Spalletti ha avuto bisogno di una vittoria per riprendere la propria marcia trionfale verso il terzo Scudetto. L’incontro è stato molto equilibrato, con il Lecce che nonostante la sconfitta, ha dimostrato grande impegno e determinazione. Il primo gol del Napoli è stato segnato da Di Lorenzo con un’incornata perfetta, che ha portato gli azzurri in vantaggio. Tuttavia, la squadra ha abbassato la guardia all’inizio della ripresa, e gli avversari sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Di Francesco.

Il Napoli è riuscito a trovare la vittoria grazie all’autorete di Falcone, con la collaborazione di Gallo. Questo gol ha permesso alla squadra di riprendere il controllo del gioco e di gestire la partita con maggiore tranquillità. Spalletti, che ha toccato le 550 partite in Serie A, è consapevole che gli ultimi metri di una maratona sono sempre i più difficili, e la partita di oggi ne è stata la dimostrazione. Tuttavia, la vittoria contro il Lecce è stata importante per la squadra, che ha ripreso la propria marcia verso l’obiettivo di vincere il campionato.

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Milan in Champions League, e Spalletti sa che la squadra dovrà affrontare la partita con grande attenzione e concentrazione per riscattare la brutta sconfitta subita in campionato. In particolare, sarà importante mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti della partita, esorcizzando il fantasma della sconfitta contro il Milan in Serie A.

Infine, un plauso va a Di Lorenzo, che è stato uno dei migliori in campo, insieme a Lobotka. La prestazione del capitano è stata eccellente, sia in fase difensiva che offensiva. Il suo inserimento nell’occasione del gol è stato perfetto, dimostrando grande tempismo ed esecuzione. Inoltre, nella ripresa, è stato autore di un intervento decisivo che ha salvato la porta di Meret da un gol quasi sicuro. Una vera prestazione da capitano.