Il Napoli vince: Osimhen esulta sui social – FOTO

Victor Osimhen ha esultato per la vittoria del Napoli contro il Lecce in Serie A, gol di Di Lorenzo e autogol di Gallo.

È stato il grande assente della sfida del via del Mare, ma Osimhen con il cuore ha comunque seguito la squadra. Il nigeriano ha guardato la partita da casa a causa di un infortunio che lo tiene bloccato oramai da due partite.

Il Napoli è riuscito a vincere con il Lecce, facendo un ulteriore passo verso lo scudetto. Alla fine del match ha esultato anche Osimhen che su instagram ha postato una storia con la scritta: “Bravi ragazzi“.

Con l’infortunio di Giovanni Simeone, la speranza di Spalletti è quella di recuperare Osimhen per Milan-Napoli. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’attaccante ex Lille potrà finalmente tornare in campo. In questa stagione Osimhen non ha ancora giocato contro il Milan, saltando sia il match di andata che quello di ritorno in Serie A.