Infortunio Simeone: la prima diagnosi della SSCN, ecco qual è il problema

Giovanni Simeone ha subito un infortunio durante Lecce-Napoli, risentimento muscolare alla coscia destra la prima diagnosi.

“Giovanni Simeone è uscito nella ripresa di Lecce-Napoli per un risentimento alla coscia destra” questo il comunicato della SSCN dopo l’infortunio dell’attaccante argentino. Ovviamente bisognerà capire l’entità del problema, effettuare magari anche degli esami più approfonditi, ma la prima diagnosi per Simeone sa quasi di sentenza per il centravanti argentino.

A questo punto sembra veramente impossibile che Simeone possa giocare Milan-Napoli, visto che per un risentimento muscolare i tempi di recupero sono di circa 2-3 settimane. Sicuramente nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più. Ma è chiaro che a questo punto il recupero di Osimhen sarà ancora più fondamentale. Attualmente Spalletti ha solo Raspadori come attaccante centrale da poter schierare nel match di andata Milan-Napoli, valido per i quarti di Champions League.