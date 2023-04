Di Lorenzo esalta Mario Rui: “Maestro”, fantastica foto sui social

Giovanni Di Lorenzo tagga Mario Rui su instagram, nelle storie scrive: “Maestro” esaltando il compagno portoghese.

Di Lorenzo ha preso per mano il Napoli in uno dei rari momenti di difficoltà della squadra. Lo ha fatto segnando un gol decisivo contro il Lecce, su assist perfetto di Kim. Ma il capitano, quello vero, lo si vede dai gesti concreti, dalla forza con cui cementa il gruppo. Lo ha fatto più volte in questa stagione, con le cene organizzate, con il supporto in campo e fuori. Ecco perché Spalletti esalta Di Lorenzo, perché oltre ad essere un grande calciatore è anche un grande uomo e capitano.

Di Lorenzo la storia su instagram con Mario Rui

Anche dopo Lecce-Napoli, Di Lorenzo ha voluto esaltare uno dei compagni di squadra. Lo ha fatto pubblicando su instagram una storia con un abbraccio tra lui e Mario Rui, altro senatore e uomo spogliatoio del Napoli, con la scritta ‘Maestro’ riferendosi al nomignolo dato al calciatore portoghese. Tra i due c’è un grande rapporto ed insieme tengono in mano il polso dello spogliatoio azzurro, dando l’esempio in campo e fuori.