Gazzetta – Osimhen gioca Milan-Napoli? Martedì esami decisivi, le ultime novità

Victor Osimhen ancora in dubbio per Milan-Napoli, l’attaccante nigeriano oggi ha svolto lavoro individuale in campo.

Ci sono ancora dubbi sulla presenza di Osimhen in campo durante la prima sfida di Champions League tra Milan e Napoli. C’è grande ottimismo al centro sportivo di Castel Volturno, ma non si può ancora avere una certezza. Ecco perché Spalletti prova Kvaratskhelia centravanti.

L’allarme attaccanti è scoppiato in casa Napoli, visto che oggi anche Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo, mentre Simeone è sicuramente fuori dalla sfida di Champions League, a causa di problemi muscolari.

Milan-Napoli: ultime notizie sul recupero di Osimhen

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport nella sua edizione on line: “Martedì mattina sarà sottoposto a nuovi esami e solo dopo si deciderà se aggregarlo alla trasferta di Milano. E comunque ancora non si è mai allenato in gruppo dal suo rientro a fine marzo dalla nazionale. Per questo una sua presenza nella sfida dei quarti di andata diventa sempre più improbabile.

Col suo cannoniere in campo sarebbe tutto un altro Napoli. Perché parliamo di un giocatore unico per caratteristiche che sa tenere da solo in apprensione un intero reparto difensivo. Con lui gli azzurri hanno tempi di gioco e profondità completamente diverse. Ma la realtà ci dice che il giocatore non è ancora al meglio“.