Sabatini non ha dubbi: “Milan sta molto meglio del Napoli ed ha Giroud riposato”

Sandro Sabatini commenta Milan-Napoli, match di andata valido per i quarti di finale di Champions League.

Il giornalista fa il punto della situazione in vista del derby italiano in Champions League. Sabatini a Pressing dice: “Pioli ha fatto turnover con l’Empoli e questo favorirà il Milan, che arriva alla sfida con il Napoli in una condizione migliore rispetto alla squadra di Spalletti“.

Sabatini ha poi aggiunto: “In generale ho visto un Milan in una forma migliore rispetto a quella del Napoli. La squadra di Pioli ha più gamba. Inoltre il tecnico dei rossoneri ha anche Giroud riposato, visto che non ha giocato tutta la partita con l’Empoli (match pareggiato a San Siro ndr). Gli allenatori quando fanno qualche mossa di questo tipo, poi vengono rimproverati perché sbagliano. Ma prima di fare questo tipo di scelte ci pensano molto. Quando li si giudica, poi non si può sempre semplificare“.

Intanto in casa Napoli si fa la conta degli attaccanti disponibili. Ci sono ottime sensazioni per Osimhen, ma oggi si è fermato anche Raspadori che ha svolto solo allenamento individuale. Tanto che Spalletti ha dovuto provare Kvaratskhelia centravanti, visto che pure Simeone è infortunato. Mentre in casa Milan gli attaccanti sono pronti a scendere in campo senza particolari problemi.