De Laurentiis: “Osimhen non recupera per Milan-Napoli”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha un cattivo presentimento: Victor Osimhen non gioca Milan-Napoli.

Il presidente del Napoli ha trascorso le vacanze pasquali a Lacco Ameno e non sa ancora se parteciperà alla trasferta di Milano. Milan-Napoli segna la storia per la SSCN perché fino ad ora mai il club aveva giocato un match valido per i quarti di Champions League.

Osimhen il recupero per Milan-Napoli

Repubblica fa sapere che il presidente De Laurentiis si è fermato anche a firmare alcuni autografi con i tifosi. Il presidente azzurro, si è sbilanciato anche sul recupero di Osimhen in vista di Milan-Napoli: “Per San Siro non ce la fa: speriamo di rivederlo in campo per la prima rivincita al Maradona” ha detto.

Frasi che fanno tremare i tifosi, visto che da Castel Volturno arrivano indicazioni nettamente contrarie. Le sensazioni sono molto positive ed Osimhen ha possibilità di giocare addirittura da titolare, soprattutto in questo momento in cui anche Raspadori non è al meglio (ieri differenziato per lui ndr) e Simeone è fermo ai boi.

Ecco perché Repubblica si chiede se quella di De Laurentiis è una anticipazione o solo pretattica in vista di una partita difficilissima, in cui vale anche un po’ di depistaggio.