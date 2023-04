SPORT MEDIASET: “Osimhen provino sotto gli occhi di Spalletti”. Ecco cosa trapela

Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, vuole esserci per la sfida contro il Milan, oggi ha sostenuto una sorta di provino con Spalletti.

Il calcio è uno sport che fa battere il cuore dei tifosi, e lo sa bene chi segue il Napoli. La squadra partenopea si prepara alla sfida contro il Milan in Champions League, e tutti gli occhi sono puntati sul recupero di Victor Osimhen, il terminale offensivo dell’orchestra di Luciano Spalletti.

INFORTUNIO OSIMHEN, RIENTRA COL MILAN?

Dopo un lungo periodo di infortunio, il calciatore nigeriano ha fatto passi avanti importanti verso il rientro in campo, e oggi si è sottoposto al primo provino davanti agli occhi attenti del tecnico azzurro. Ma la cautela è ancora d’obbligo, perché l’infortunio che ha colpito Osimhen non è di quelli da sottovalutare: si tratta di una lesione distrattiva all’adduttore, che richiede grande prudenza per evitare complicazioni.

Nonostante la grande voglia mostrata dal giocatore di tornare in campo e la sua corsa contro il tempo, la decisione definitiva sul suo rientro arriverà solo martedì, dopo la rifinitura. Nel frattempo, la squadra partenopea si prepara a dover fare a meno anche di Giovanni Simeone, che dovrebbe stare fuori per almeno due settimane. Il reparto offensivo è dunque provato, e si oscilla tra la necessità di recuperare un’altra pedina e la prudenza di non rischiare troppo con Osimhen.

OSIMHEN, E IL PROVINO DI SPALLETTI

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, oggi la squadra è tornata ad allenarsi e dunque è stata l’occasione per Spalletti di rivedere dal vivo l’attaccante: una sorta di primo provino, comunque decisivo. Perché è vero che la decisione definitiva arriverà martedì ma se l’allenatore si fosse accorto sin da subito che l’infortunio non è ancora superato, allora non ci sarebbero speranze dii vederlo in campo mercoledì a Milano. Da Castel Volturno trapela un cauto ottimismo.

Nonostante i dubbi e le incertezze, la speranza dei tifosi resta alta: se Osimhen dovesse tornare in campo, sarebbe il più grande spauracchio sulla strada verso le semifinali di Champions League, e il suo talento potrebbe fare la differenza per il Napoli.