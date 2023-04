Massimo Mauro svela le sue previsioni per Milan-Napoli e sul recupero di Osimhen

Napoli-Milan in Champions League: l’analisi di Massimo Mauro sulle possibilità del Napoli e il recupero di Osimhen.

Durante la trasmissione Pressing sui canali Mediaset, Massimo Mauro, ex calciatore di Udinese, Juventus e Napoli, ha parlato della sfida tra Milan e Napoli, valida per i quarti di finale di Champions League.

Mauro ha dichiarato che il Napoli ha fatto un campionato impressionante e che ora è giunto il momento di concentrarsi sulla competizione europea.

MASSIMO MAURO: LA PREVISIONE SU MILAN – NAPOLI

Riguardo alla partita, l’ex calciatore ha affermato che, nonostante le ultime due gare abbiano portato la sfida al 50% e 50%, altrimenti il Napoli sarebbe stato favorito assoluto. Inoltre, Mauro ha espresso la sua fiducia nel collettivo del Napoli, sostenendo che sia più importante di ogni singolo giocatore.

“Dobbiamo sempre tenere a mente e ricordare che il Napoli ha fatto un campionato a dir poco pazzesco, è stato letteralmente ingiocabile. Ora conta la Champions League, i partenopei hanno un’occasione straordinaria. Previsione su Milan-Napoli? Le ultime due gare portano la sfida contro i rossoneri al 50% e 50%. Altrimenti sarebbe stato favorito assoluto, ma è già ottimo giocarsi così la possibilità di andare in semifinale”

MAURO SUL RECUPERO DI OSIMHEN

Infine, sulla questione del recupero di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, Mauro ha affermato che, a prescindere dalla sua disponibilità, il Napoli punta sempre sul collettivo, anche contro il Milan.

“Victor Osimhen recupererà? A prescindere, dico che mi fido del collettivo del Napoli, è stato più importante di ogni singolo. Anche col Milan punto sul collettivo“.

Mauro ha spiegato che la partita di Champions League rappresenta un’occasione straordinaria per il Napoli, che ha dimostrato di essere una squadra forte e capace di fare grandi cose. In sintesi, secondo Mauro, il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere la partita contro il Milan e continuare il proprio percorso nella massima competizione europea.