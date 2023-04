Osimhen contatti con il Bayern Monaco, arriva una notizia dalla Germania

Il Bayern Monaco ha manifestato interesse per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, telefonata con l’entourage del calciatore.

La notizia riportata dal giornalista tedesco di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, sembra confermare l’interesse del Bayern Monaco per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen del Napoli. Secondo la fonte, la società tedesca sarebbe interessata al giocatore da diversi mesi, ma avrebbe avuto colloqui recenti con l’entourage del calciatore per discutere del possibile trasferimento.

“Il mese scorso c’è stata una telefonata tra il Bayern Monaco e l’entourage di Victor Osimhen”.

BAYERN MONACO, CONTATTI PER OSIMHEN

Tuttavia, sembra che la dirigenza del Bayern abbia espresso preoccupazione riguardo al prezzo richiesto dal Napoli per il cartellino di Osimhen. La cifra richiesta dal club partenopeo sarebbe superiore ai 100 milioni di euro, un prezzo che il Bayern Monaco ritiene troppo elevato.

“La società tedesca è interessata al calciatore del Napoli da tempo, fin dalla scorsa estate, ma nel colloquio la dirigenza tedesca ha fatto sapere al calciatore che il prezzo del suo cartellino è troppo costoso, ad oggi di molto superiore ai 100 milioni di euro. Al Bayern, tuttavia, il calciatore continua a piacere tanto“.

Nonostante ciò, Plettenberg ha sottolineato che il Bayern continua ad apprezzare molto il giocatore e non è escluso che la società possa riprovare ad acquistarlo nei prossimi mesi, magari con un’offerta più adeguata.

Come accade spesso nel mondo del calcio, le voci di mercato e le speculazioni sono molto comuni, quindi bisogna prendere queste informazioni con cautela fino a quando non ci saranno conferme ufficiali da parte dei club coinvolti. Tuttavia, se il Bayern Monaco dovesse effettivamente fare un’offerta per Victor Osimhen, il trasferimento potrebbe avere un impatto significativo sul calcio europeo, dato che il giocatore è considerato uno dei talenti più forti in assoluto nel ruolo di attaccante.