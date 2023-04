Sangue A-RH negativo per Alessandro Sacco: Napoli chiede l’aiuto dei tifosi

Alessandro Sacco, giornalista del Napoli, ha bisogno di sangue A-RH negativo: l’appello dei colleghi e del club azzurro.

Il noto giornalista e direttore di Napolionline, Alessandro Sacco, dovrà affrontare un intervento chirurgico e ha bisogno di sangue del gruppo A-RH negativo. La notizia ha fatto rapidamente il giro tra i colleghi giornalisti, che hanno lanciato un appello per la donazione di sangue presso il Centro Trasfusione dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La richiesta di aiuto ha coinvolto anche il Napoli, squadra di cui Sacco è un grande appassionato e su cui scrive regolarmente sul suo sito.

DONAZIONE SANGUE PER SACCO ALESSANDRO

Cari tifosi del Napoli, oggi voglio parlare con voi di una questione molto importante: la donazione del sangue. Il nostro amico giornalista Alessandro Sacco, che segue da anni con grande passione le gesta del nostro Napoli, deve affrontare un intervento chirurgico e ha bisogno di sangue del gruppo A-RH negativo.

Siamo una grande comunità, unita dalla passione per il Napoli, e possiamo dimostrare ancora una volta il nostro spirito solidale e il nostro attaccamento ai valori di rispetto e di aiuto verso gli altri. Donare il sangue è un atto di grande generosità che può fare la differenza nella vita di molte persone.

Vi chiedo quindi di unirvi a me e ai colleghi giornalisti nel lanciare un appello alla donazione del sangue presso il Centro Trasfusione dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Siamo certi che la nostra grande comunità saprà rispondere a questo appello e dimostrare ancora una volta che la passione per il Napoli può unire le persone in una grande e positiva iniziativa.

Forza Napoli!

Francesco Pollasto direttore Napolipiu.com