TUTTOSPORT – Osimhen: pressing fortissimo del Bayern Monaco, pronta una cifra monstre

Il Bayern Monaco vuole Victor Osimhen, il giocatore nigeriano del Napoli piace anche in Premier League al Manchester United.

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un’asta che si sta scatenando per Osimhen. Il giocatore piace a tantissimi club in giro per l’Europa. Anche perché fino ad ora lo score dell’attaccante del Napoli è fenomenale: 25 gol, al netto di 7 partite saltate per infortunio. Una macchina da guerra Osimhen, in grado di segnare praticamente sempre, ma di lavorare anche per la squadra, grazie ad una crescita esponenziale avuta con Spalletti.

Calciomercato Napoli: il Bayern Monaco vuole Osimhen

Tuttosport fa sapere che sull’attaccante “nigeriano c’è in fortissimo pressing il Bayern Monaco, disposto a fare follie. Con il club bavarese c’è un discorso più che aperto su una cifra monstre da 120 milioni più bonus. Impossibile resistere. Il compagno di nazionale Alex Iwobi, centrocampista dell’Everton, ha però dichiarato nelle scorse ore che «Victor ha l’ambizione di giocare in Premier League», e infatti il Manchester United da qualche settimana ha provato ad inserirsi nella trattativa tra Napoli e Bayern Monaco“.

Che il Bayern Monaco voglia Osimhen non deve sorprendere, proprio perché i grandi giocatori piacciono ai grandissimi club europei. La volontà di De Laurentiis è quella di non cedere il calciatore che ha ancora due anni di contratto con la SSCN. Il club azzurro sta pensando ad un clamoroso rinnovo per Osimhen, aumentando anche l’ingaggio e facendo uno strappo alla regola.

Un incontro tra i manager del nigeriano e la dirigenza della SSCN ci sarà sicuramente a fine stagione, anche perché al momento Osimhen è totalmente concentrato sul calcio giocato, con la speranza di mettere qualche trofeo in bacheca.