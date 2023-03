Kim: “Sono stanco mentalmente, voglio pensare solo al Napoli”

Kim Min-jae pensa solo al Napoli, il fortissimo difensore centrale ha parlato al termine di Corea del Sud -Uruguay.

Kim Min-jae, il difensore del Napoli, ha fatto sentire la sua voce in conferenza stampa al termine della partita che ha visto la Corea del Sud soccombere per 1-2 contro l’Uruguay. Nonostante la sconfitta, l’attenzione dei giornalisti è stata puntata sui suoi piani futuri. Tuttavia, il calciatore ha manifestato un certo nervosismo e ha dichiarato: “Sono mentalmente stanco. Voglio concentrarmi sulla mia squadra, il Napoli, cercando di fare il massimo“.

Nonostante la delusione per la sconfitta della sua nazionale, Kim ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul Napoli: “Per il momento, penso di dover concentrarmi sulla mia squadra. Non ho altro da dire ora sulla nazionale. Naturalmente mi dispiace avere perso. Avremmo preferito vincere per dare una gioia ai nostri tifosi“.

Con il suo gioco forte, il difensore sudcoreano ha catturato l’attenzione del suo allenatore, Luciano Spalletti, che lo ha definito “il difensore più forte del mondo”. Il Napoli, infatti, sta ottenendo molte soddisfazioni grazie alla sua presenza in campo, e Kim si impegna a dare il meglio di sé per la seconda metà della stagione.