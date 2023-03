Napoli, allarme rosso per Kim, occhi puntati su Djaló

Il mercato della difesa del Napoli ruota intorno al difensore Kim Minjae, se parte in pole c’è Djaló del Lille.

Kim Minjae, che Spalletti ha definito il “difensore più forte del mondo” ha già conquistato l’Europa con un rendimento eccezionale e una clausola rescissoria allettante e accessibile per alcuni dei club più facoltosi. In particolare, gli inglesi si sono fatti avanti con un’offerta base di 48 milioni di euro, che potrebbe raggiungere i 70 milioni a seconda dei parametri dell’acquirente.

Non c’è dubbio che le offerte per il calciatore stiano fioccando da ogni parte, ma alla fine sarà la decisione di Minjae a determinare il suo futuro. Il direttore sportivo Giuntoli ha già parlato con il suo entourage durante le festività natalizie e lo farà di nuovo alla fine della stagione, ma se non ci saranno margini di manovra per il rinnovo, bisognerà pensare alla successione.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport: la richiesta di Kim è tale che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per le squadre europee più ambiziose. Il coreano di 26 anni, che guadagna 2,5 milioni di euro all’anno compresi i bonus, è conteso da club come Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

La clausola di Minjae potrà essere esercitata esclusivamente all’estero dal 1° al 15 luglio, ma il Napoli deve comunque tenere gli occhi aperti in vista di eventuali alternative. Il preferito è sempre stato Djaló del Lille, ma a inizio mese ha rimediato la rottura del crociato anteriore destro e la storia s’è complicata. In Italia sono osservati Becao (Udinese), Schuurs (Torino) e Demiral (Atalanta), ma la lista comprende anche Diallo (Psg, in prestito al Lipsia) e Lacroix (Wolfsburg).

Per quanto riguarda i rinnovi, il parametro zero Juan Jesus è ormai ad un passo dal prolungare il suo contratto. Il discorso è aperto anche con Amir Rrahmani, in scadenza nel 2024, ma manca ancora l’intesa. Capitan Giovanni Di Lorenzo vuole restare a Napoli per tutta la vita, ma il suo rinnovo non è ancora stato definito. Infine, a giugno, rientrerà dal prestito alla Sampdoria il giovane Nicola Zanoli, ma il futuro di Bartosz Bereszynski è ancora incerto.