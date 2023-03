Rrahmani e Di Lorenzo: Napoli, avanti insieme!

Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo sono vicinissimi al rinnovo di contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

In casa Napoli si pensa anche al futuro e non solo a quello immediata: il 2 aprile si ritorna a giocare con il Milan per un match dal profumo di scudetto, oltre che di anticipo di Champions League.

Giuntoli e De Laurentiis stanno pensando ai rinnovi di contratto ed hanno già cominciato con le firme di Meret, Zerbin, Anguissa e Lobotka. Ma c’è ancora molto da fare, visto che ci sono giocatori il cui contratto scade nel 2024, come quello di Lozano e Zielinski ad esempio.

Rinnovi Napoli: la situazione di Rrahmani e Di Lorenzo

Nel 2024 scade anche il contratto di Rrahmani, difensore kosovaro arrivato in sordina a Napoli, ma diventato un sergente della difesa di Spalletti. Sempre attento, sempre preciso e con poche sbavature. Insomma uno di quei calciatori che non sono appariscenti, ma quantomai efficaci, inoltre segna anche qualche gol e questo non è assolutamente da sottovalutare.

Il Mattino oggi in edicola fa sapere che il contratto di Rrahmani è pronto per il rinnovo, con il giocatore felice di restare. Vicinissimo alla firma c’è anche Giovanni Di Lorenzo, il cui contratto scade nel 2026, ma qui il discorso è diverso. Il capitano del Napoli ha deciso di restare a vita in azzurro e questo cambia completamente la prospettiva e la trattativa, mettendola in discesa.