Cassano: “Serie A mediocre, Spalletti può andare al Real Madrid”

Antonio Cassano definisce alla Bobo tv la Serie A un campionato mediocre e vede Luciano Spalletti al Real Madrid.

L’ex giocatore è convinto che la Serie A sia un campionato “mediocre. Eppure continuiamo a dire che abbiamo portato tre squadre ai quarti di Champions League. Nel campionato c’è una sola grande bellezza ed è il Napoli di Spalletti”.

Proprio di Spalletti parla Cassano: “Potrebbe allenare in Premier League, anche perché più di questo a Napoli non può fare”. Poi Cassano alla Bobo Tv su Twitch dice: “Se dovesse andare via da Napoli io lo vedrei bene al Real Madrid. Alla Juventus non andrebbe mai, per come è fatto lui durerebbe un giorno e mezzo“.

“In Italia penso che andrebbe solo al Milan o alla Fiorentina. Però se devo buttare una fiche direi Real Madrid se Ancelotti va via e potrebbe chiudere la carriera lì. Sarebbe una storia bellissima” ha concluso