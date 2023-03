Napoli: tiktoker usa l’ambulanza a sirene accese per girare uno spot -VIDEO

Napoli, un tiktoker usa l’ambulanza a sirene accese per girare un video pubblicitario, un gesto incivile e pericoloso.

Un’incredibile scena ha suscitato scalpore nel centro di Napoli negli ultimi giorni: un tiktoker ha utilizzato un’ambulanza a sirene accese per girare un video pubblicitario per l’inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Il video dell’accaduto ha fatto ovviamente il giro del web, mostrando il mezzo di soccorso fermarsi di fronte al negozio con operatori sanitari che scendono pronti a registrare la loro nuova trovata pubblicitaria.

Non appena le autorità sono intervenute, la situazione è stata interrotta dalla Polizia Locale, che ha identificato il titolare e gli ospiti presenti, notificando un verbale per l’impatto acustico generato dalle sirene. Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare se l’ambulanza utilizzata sia stata noleggiata da una ditta privata e se sia stata impiegata in modo improprio.

Il consigliere regionale di Europa Verde in Campania, Emilio Borrelli, ha denunciato l’accaduto sui social, definendosi “allibito da una buffonata”. Le autorità stanno ora valutando le possibili conseguenze legali per questo gesto incivile e pericoloso, che ha messo a repentaglio la vita degli altri cittadini.

NAPOLI. USATA AMBULANZA A SIRENE SPIEGATE PER FESTA CON TIKTOKER

BORRELLI (AVS): "ALLIBITO. PROVVEDIMENTI CONTRO ORGANIZZATORI BUFFONATA" — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) March 17, 2023

NAPOLI PRENDE LE DISTANZE DA QUESTI PERSONAGGI

La Napoli civile prende le distanze da questi personaggi che, con le loro azioni irresponsabili, danneggiano l’immagine della città e la sua autentica napoletanità. Il vero napoletano, infatti, è ben diverso da questi individui che non rispettano le norme e le istituzioni, mettendo in pericolo la sicurezza degli altri cittadini. È importante condannare con fermezza queste azioni e lavorare insieme per preservare l’immagine della città e promuovere la sua autentica bellezza e cultura.