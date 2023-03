Comunicato ultras Salernitana inascoltato la città e la provincia si colorano d’azzurro

Il comunicato degli ultras della Salernitana sembra destinato a cadere nel vuoto. Tante bandiere del Napoli spuntano in vista del terzo Scudetto.

Pontecagnano, cittadina in provincia di Salerno, sta vivendo l’entusiasmo del terzo Scudetto del Napoli imminente, come dimostrano le numerose bandiere azzurre spuntate sui balconi dei palazzi. Nonostante sia perlopiù un feudo di tifosi salernitani, non mancano pontecagnanesi che con orgoglio espongono i vessilli della squadra azzurra, suscitando l’indignazione degli ultras granata della Salernitana.

Gli ultras granata hanno pubblicato un comunicato per ricordare che “a Salerno solo la Salernitana, che rappresenta la tradizione e la memoria storica di un intero popolo. Napoli sta per vivere il suo sogno, com’è giusto che sia, ma questo non ci appartiene”. Tuttavia, sembra che il loro appello sia destinato a cadere nel vuoto, poiché i festeggiamenti dei calorosi tifosi partenopei sembrano inarrestabili. Il terzo Scudetto per il Napoli è ormai a portata di mano e le bandiere azzurre si moltiplicano ovunque, non solo nel capoluogo campano.

La città di Pontecagnano non fa eccezione e, nonostante le richieste degli ultras granata, i balconi continuano ad esporre i colori del club di De Laurentiis. I vessilli azzurri stanno arrivando anche nel cuore della città di Salerno L’entusiasmo per la squadra azzurra è palpabile anche a distanza, e la diffusione di bandiere del Napoli in diverse città d’Italia sta diventando sempre più frequente. Molti tifosi non vedono l’ora di festeggiare la vittoria del terzo Scudetto, consapevoli che si tratta di un risultato meritato per la squadra partenopea.