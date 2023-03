Napoli: tre rinnovi in arrivo, De Laurentiis e Giuntoli pronti al nuovo ciclo

Il Napoli è pronto a far firmare il contratto di rinnovo a tre calciatori della sua rosa, così da evitare che possano andare via a parametro zero.

La sospensione del campionato di Serie A porta riflessioni ancora più marcate, anche perché si riesce a ragionare meglio quando non c’è lo stress delle partite che inevitabilmente coinvolge anche i dirigenti.

Ma l’area tecnica del Napoli ha dimostrato di non riposare mai, non è un caso se il colpo Kvaratskhelia fu chiuso a marzo scorso, quando non c’era alcuna finestra ufficiale di calciomercato attiva.

Rinnovi Napoli: le mosse di Giuntoli e De Laurentiis

Le ultime novità sulle mosse della dirigenza della SSCN vengono date da Gazzetta dello Sport. In casa Napoli si pensa ai rinnovi di Rrahmani, Zielinski e Lozano, tre calciatori che hanno all’attivo un contratto che scade nel 2024.

La dirigenza partenopea non vuole perderli a parametro zero ed ha deciso di rinnovargli il contratto. Si parla di un accordo praticamente imminente. Ovviamente questo non significa che resteranno sicuramente in azzurro. Anche perché Zielinski piace moltissimo alla Lazio, ad esempio. Ma con un contratto rinnovato il Napoli non chiederà meno di 40 milioni di per cedere il polacco, cifra che spaventerebbe Lotito. In ogni caso il Napoli anche con la vittoria dello scudetto non vuole modificare il proprio tetto ingaggi e questo potrebbe rappresentare un grosso limite.