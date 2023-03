Il Mattino – Osimhen se arriva quella cifra il Napoli traballa

Victor Osimhen al centro del calciomercato del Napoli, il giocatore piace al Chelsea e soprattutto al Manchester United.

I movimenti di calciomercato sono sempre molto intensi, in tutta Europa. Soprattutto intorno a quei giocatori che stanno facendo una grandissima stagione. È il caso di Victor Osimhen, una macchina da gol capace di segnare 25 reti fino ad ora, nonostante l’assenza dai campi per 7 partite.

Insomma un vero fenomeno che sta facendo impazzire gli osservatori di tutto il mondo. In premier League si sono già attrezzati per cercare di portare l’ennesimo campione nel campionato più bello del mondo, o quantomeno quello dove ci sono i migliori calciatori.

Calciomercato Napoli: quanto vale Osimhen

Su Il Mattino si parla della possibile cessione di Osimhen con il Manchester United che sarebbe pronto a fare follie per prendere il calciatore. Ecco quanto scrive il quotidiano oggi in edicola: “Il primo della lista è Osimhen: vero, potrebbe rinnovare a cifre extra-budget (il tetto dei 3,5 milioni di euro sembra invalicabile) ma se poi spuntano 150-160 milioni di euro come non traballare? Ed è quello il valore della stella nigeriana. Di più ma non di meno. Basta pesare quando lo United sarebbe pronto a sborsare per la punta dell’Eintracht, Kolo Muani: 105 milioni di sterline“.