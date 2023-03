Lazio: Sarri obiettivo Zielinski, la mossa del Comandante

La Lazio cerca rinforzi italiani per la sua terza stagione con Sarri. Molto dipende dalla partenza di Milinkovic, mentre Sarri cerca un vice-Immobile e due centrocampisti dinamici. Tra gli obiettivo di Sarri c’è Zielinski, lo vuole alla Lazio se riuscirà a centrare la Champions League.

Calciomercato Lazio: Sarri vuole Zielinski

Sarri ha richiesto l’acquisto di più giocatori italiani, ma ha un solo nome in testa per il ruolo di Milinkovic: Piotr Zielinski del Napoli, che ha una valutazione di 40 milioni. L’ingaggio del centrocampista polacco è un problema, ma Sarri ha un ottimo rapporto con lui e potrebbe convincerlo a venire alla Lazio. In alternativa, la squadra potrebbe puntare su Lewis Ferguson del Bologna, che è tra le rivelazioni della squadra di Thiago Motta. Il budget di mercato dipenderà da Milinkovic e dalla Champions League. La Lazio ha anche bisogno di decidere chi condurrà il mercato e se ci sarà ancora il diesse Tare. Sarri spinge per parlare con Lotito, il presidente di mercato, per capire se deciderà per la svolta da lui auspicata o meno. Tuttavia, per adesso, ci sono ancora molte domande senza risposta sulla direzione sportiva della squadra.