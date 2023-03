Napoli obiettivo rinnovi: il punto su Rrahmani, Lozano, Zielinski e Juan Jesus

Rinnovi Napoli, futuro in certo per quattro giocatori. Juan Jesus sembra vicino a rinnovare, mentre Rrahmani, Zielinski e Lozano hanno ancora dei nodi da sciogliere. Scopri i dettagli su questi giocatori e gli eventuali arrivi e partenze nel mercato calcistico azzurro.

Il futuro dei grandi eroi azzurri della stagione che passerà alla storia non è ancora chiaro, ma al momento non ci sono risposte negative. Nel calcio, le cose sono sempre imprevedibili, e quindi anche i giocatori che poche settimane fa sembravano a rischio di partire potrebbero restare, come Juan Jesus, oramai svincolato ma che sembra pronto a rinnovare con il Napoli.

Rinnovi Napoli: le scadenze nel 2024

Ma non tutti hanno un destino chiaro: Rrahmani, Zielinski e Lozano sono solo alcuni nomi di cui si parla ancora in modo vago. In ogni caso, il mercato è sempre in fermento, con possibili arrivi, partenze e rinnovi. Il Napoli punta su Juan Jesus, difensore di spessore e carattere, mentre Zielinski e Lozano sono ancora in bilico. Demme sembra lontano dal futuro con il club azzurro, mentre Simeone è il solo certo della conferma. I prestiti con diritto di riscatto di Gollini e Ndombele sono ancora da definire, così come il destino di Gaetano, Zerbin e Zanoli. Resta quindi da vedere come si svilupperà la situazione per i grandi eroi azzurri del Napoli.